وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تعزز "نظم المراقبة والتقييم"

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية أنها وقعت مع مركز الأثر مذكرة تفاهم؛ تُعنى بالتعاون لتمكين القطاع التنموي من ممارسات التخطيط التنموي المبني على البراهين، وتعزيز المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تدعم الأهداف الاستراتيجية المشتركة بينهما بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وقالت الوزارة في بيان لها أن "المذكرة تضمنت تعزيز سبل التعاون في بناء المساحة الفعالة للمراقبة والتقييم من خلال توفير الوعي الكافي لممارسات المتابعة والتقييم، وتحديد الخطوط العريضة لمسائل التقييم الرئيسة، وتصميم نظم المراقبة والتقييم بما يساهم في تخصيص الموارد نحو نتائج قابلة للقياس، إلى جانب إحياء برامج خاصة للمتابعة للتقييم والمراقبة التي تسهم في دعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، والتنسيق مع الجهات المالكة لهذه المشاريع لتصميم وتنفيذ البرامج المخصصة".

كما نصّت المذكرة على إقامة ورش عمل وندوات مع منسوبي القطاع العام لتفعيل هذي الممارسات، التي من شأنها تحسين المخرجات الاقتصادية والاجتماعية.