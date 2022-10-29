توصف البنوك المركزية بأنها «مُقرض الملاذ الأخير»، ما يعني أنها مسؤولة عن تزويد اقتصاد أي بلد بالأموال عندما لا تستطيع البنوك التجارية تغطية النقص في المعروض.

بعبارة أخرى تمنع البنوك المركزية النظام المصرفي في البلاد من الانهيار.

ورغم أن الهدف الأساسي للبنوك المركزية حول العالم هو تزويد عملات بلدانهم باستقرار الأسعار من خلال التحكم في التضخم، فإنها تعمل أيضاً كسلطة تنظيمية للسياسة النقدية لأي بلد، وهي المزود وصاحب السلطة الوحيد في طباعة الأوراق النقدية وصك العملات المعدنية المتداولة.

ويمكن القول إن للبنك المركزي نوعين رئيسين من الوظائف: الأول هو الاقتصاد الكلي عند تنظيم التضخم واستقرار الأسعار، فيما الثاني هو الاقتصاد الجزئي عندما يعمل كمقرض الملاذ الأخير.

ونظراً لأنها مسؤولة عن استقرار الأسعار، فإنه على البنوك المركزية تنظيم مستوى التضخم من خلال التحكم في إمدادات الأموال عن طريق السياسة النقدية.