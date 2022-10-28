ارتفاع مبيعات "بورشه" في الأشهر التسعة الأولى من 2022

ارتفعت مبيعات شركة "بورشه" للسيارات الرياضية، التابعة لمجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات، بشكل ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.



وبحسب البيانات المؤقتة التي أعلنتها المجموعة الأم في فولفسبورج اليوم، ارتفعت مبيعات "بورشه" خلال الفترة يناير- سبتمبر بنسبة 16% تقريبا لتصل إلى 7ر26 مليار يورو.



كما ارتفعت الأرباح التشغيلية من حوالي 6ر3 مليار يورو في العام السابق إلى 05ر5 مليار يورو. وتم تضمين الخدمات المالية التي تقدمها "بورشه" في الأرقام.



يُذكر أن "فولكس فاجن" طرحت "بورشه" للاكتتاب العام في سبتمبر الماضي، وحققت 1ر9 مليار يورو من إدراج 25% من رأس مال "بورشه" في البورصة.



كما تذهب 25% من الأسهم، بالإضافة إلى سهم واحد من الأسهم التي تحمل حق التصويت إلى الشركة القابضة "بورشه إس إي" التي تمتلك غالبية المجموعة الأم "فولكس فاجن"، والتي تتحكم فيها العائلتان المالكتان بورشه وبيش.



وبفضل الاكتتاب العام لبورشه، سيحصل مساهمو "فولكس فاجن" على أرباح خاصة قدرها 06ر19 يورو للسهم الواحد.