عطل فني مفاجئ في "واتس أب" في بعض دول العالم

طرأ عطل على تطبيق واتس أب للمراسلة التابع لمجموعة "ميتا" الأميركية صباح اليوم، في كافة أنحاء العالم، بحسب تقارير تلقّاها موقع "داون ديتيكتور" المتخصّص برصد أعطال الخدمات الرقمية وشكاوى على شبكات التواصل الاجتماعي من مستخدمين للتطبيق، وذلك كما ذكرت وكالة "أ ف ب"، منذ قليل.

ولفت موقع "داون ديتيكتور" إلى أن "تقارير المستخدمين تشير إلى أن واتساب يواجه مشكلات منذ الساعة 09,17" بتوقيت باريس.

وأحصى الموقع آلاف الشكاوى من مستخدمي الانترنت.

وتسبب العطل الفني في خلل بالوصول إلى الصفحات المختلفة والتعليق أو مشاركة المنشورات.

