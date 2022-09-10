الهند تقيّد صادرات الأرز بعد ارتفاع الأسعار المحلية

أعلن مسؤول حكومي هندي، أمس، أن بلاده قيدت صادرات الأرز بعد أن قفزت الشحنات بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية، وسط مخاوف حيال محصول الموسم الجديد بسبب تسجيل معدل أدنى من المتوسط لهطول الأمطار في أربع ولايات رئيسة منتجة للأرز.

وقال أكبر موظف في وزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام، سودهانشو باندي، للصحافيين، إن أسعار الأرز المكسور قفزت 38% منذ بداية العام الجاري مع ارتفاع الصادرات خلال الفترة بين أبريل وأغسطس إلى 2.13 مليون طن من 1.58 مليون طن قبل عام.

وأضاف باندي: «كانت هناك زيادة هائلة في صادرات الأرز المكسور في السنوات الأربع الماضية»، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

وأوضح المسؤول الهندي، أن إنتاج الأرز في البلاد قد ينخفض بما يصل إلى 12 مليون طن في أسوأ السيناريوهات.