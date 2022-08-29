أسعار الذهب تتراجع عالمياً بأكثر من 13 دولارا

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 13 دولاراً في مستهل التعاملات.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.76% أو ما يعادل 13.2 دولار إلى 1725.16 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:51 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.79% تعادل 13.75 دولار لتصل إلى 1736.05 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة بنسبة 1.82% إلى 18.4 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين بنسبة 1.16% إلى 842.9 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 2120 دولار.