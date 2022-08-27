يُعرّف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه إجمالي القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود البلد في فترة زمنية محددة، كمقياس واسع للإنتاج المحلي، حيث يعمل كبطاقة أداء شاملة للصحة الاقتصادية لبلد معين.

وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي يتم حسابه عادة على أساس سنوي، إلا أنه يتم حسابه أحياناً على أساس ربع سنوي أيضاً.

ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تصدر الحكومة تقديراً سنوياً للناتج المحلي الإجمالي لكل ربع مالي وأيضاً للسنة التقويمية.

ويتم تقديم مجموعات البيانات الفردية المدرجة في هذا التقرير بالقيمة الحقيقية، لذلك يتم تعديل البيانات لتغيرات الأسعار ليصبح حساب الناتج المحلي الإجمالي للبلد يشمل جميع الاستهلاك الخاص والعام، والنفقات الحكومية، والاستثمارات، والإضافات إلى المخزونات الخاصة، وتكاليف البناء المدفوعة، والميزان التجاري الخارجي، وتضاف الصادرات إلى القيمة، ويتم طرح الواردات.