"باي ريميت" تتعاون مع «اي دي ناو» لتعزيز "الإلحاق الرقمي للعملاء"

أبرمت باي ريميت PayRemit، تطبيق التجارة الإلكترونية للهواتف الذكية التي تساعد الموظفين ذوي الدخل المحدود في التسوق وتقسيط الدفعات، اتفاقية تعاون مع «أي دي ناو» IDnow الشرق الأوسط، المنصة العالمية الرائدة في خدمة التحقق من الهوية الرقمية ومن مقرها في مركز دبي المالي العالمي تزويد خدمة التحقق والمصادقة الآلية لعملاء باي ريميت.

وتوفر باي ريميت، حلول سهلة الاستخدام للأسر من ذوي الدخل المحدود، وتتيح لهم شراء منتجات مثل الهواتف الذكية والمستلزمات المنزلية ودفعها على شكل أقساط منخفضة التكلفة. كما تهدف من خلال الاتفاقية المبرمة إلى الاستفادة من الخبرات والممارسات العالمية لمنصة «اي دي ناو» للتحقق من الهوية الرقمية والمصادقة في عملية إلحاق العملاء وضمان تجربة آمنة و سريعة وسلسة للغاية.

وفي تعليّقٍ له حول الإتفاقية قال فينسنت بول جراي، الرئيس التنفيذي لدى باي ريميت: "نحن ملتزمون في توفير تجارب استثنائية للعملاء ونتطلع من خلال التعاون مع «اي دي ناو» إلى تعزيز وتحسين معاملاتنا الرقمية للتحقق من هوية عملائنا ومصادقتها واستخدام هذه التقنية الفريدة لتحقيق السرعة والأمان والدقة في عمليات إلحاق العملاء".

وقال باسل ماكلاي، المدير الإقليمي لدى «اي دي ناو» الشرق الأوسط: "توفر باي ريميت خدمة أساسية للعاملين الذين يلعبون دورًا هامًا في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع نحو تطبيق خبراتنا العالمية الواسعة مع مزودي خدمات اشترِ الآن وادفع لاحقًا لدعم عمليات باي ريميت. مؤكدين ومن خلال هذا التعاون المشترك ضمان التحقق من الهوية الرقمية الآمنة ذات المستوى العالمي والتي تُسهل على العملاء بشكل كبير فتح الحسابات وتبسيط الموافقات على الأعمال".

وسوف تستخدم باي ريميت نظام التحقق الآلي من الهوية والمصادقة الخاصة بـ «أي دي ناو» والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تساعد الشركات والأعمال من التحقق السريع من صحة بيانات وثائق الهوية الخاصة بعملائهم وفي غضون دقائق فقط وذلك لجعل عمليات الإلحاق الرقمي محسنّة وآمنة ومضمونة للغاية.

وتأسست باي ريميت في عام 2017 وواصلت نموها بهدف تمكين العاملين ذوي الدخل المحدود من شراء المنتجات في كلٍ من الفلبين والإمارات وذلك بفضل تطبيقها القوي ومنصتها الإلكترونية.

ويبلغ عدد العمالة اليدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة من ذوي الياقات الزرقاء حوالي 2.2 مليون شخص، أي 52٪ من القوى العاملة، ويدعمون مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك قطاع البناء والعمل المنزلي والنقل والرعاية الصحية والصناعة والأمن وأكثر من ذلك. ووفقًا لـ(ناو موني NOW Money)، يتم تحويل حوالي 70٪ من رواتب العمال ذوي الدخل المنخفض إلى عائلاتهم في بلدانهم.