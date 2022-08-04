"ويب إنجيج" تجمع 20 مليون دولار في جولة تمويلية



أعلنت WebEngage، نظام التشغيل المتكامل للحفاظ على العملاء وإحدى الشركات الناشئة في مجال البرمجيات المقدمة كخدمة مخصصة للشركات، اليوم عن جمع 20 مليون دولار في جولتها التمويلية من السلسلة ب، بإدارة صندوق سينجولاريتي لفرص النموّ وشركة إس دبليو سي جلوبال.

وشهدت جولة التمويل مشاركة المستثمرين الحاليين في المنصة إنديا كوتينت وبلوم فنتشرز وإيان فاند، إضافةً إلى عدد من المكاتب العائلية مثل أونماج كوربوريشن، ونافا بارات فنتشرز، ومستثمرين مثل شاشوات نكراني (الشريك المؤسس لشركة بارات بي) وجوبال سرينيفاسان (رئيس مجلس الإدارة في تي في إس كابيتال) وغيرهم العديد.



وأثبتت WebEngage مرونتها العالية وقدرتها المتفوقة على الإدارة المالية خلال مسيرتها الممتدة على 11 عاماً حافلة بالتقلبات، حيث استفادت من رأسمالها البالغ 6 مليون دولار لتحقيق إيرادات وصلت إلى 20 مليون دولار، والذي يعتبر إنجازاً مميزاً مقابل نظيراتها في مجال البرمجيات المقدمة كخدمة، التي تحتاج إلى 3-5 أضعاف هذا المبلغ لتحقيق نفس الإيرادات. وتستقطب الشركة أكثر من 60 عميلاً جديداً كل ثلاثة أشهر، إلى جانب محفظتها التي تجمع أكثر من 600 عميلاً بما فيهم شركات في مجاليّ الاقتصاد الجديد والفضاء الإلكتروني، كما تدعم جهود عملائها من الشركات لتسريع تحوّلهم الرقمي.



وتعليقاً على الموضوع، قال أفليش سينج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى WebEngage: "يُسعدنا التعاون مع صندوق سينجولاريتي لفرص النموّ وشركة إس دبليو سي جلوبال بصفتهم شركاءنا الجدد، ونفخر بتعزيز ثقة شركائنا الحاليين من خلال هذه الجولة التمويلية. وما نزال في المرحلة الأولى من رحلتنا، لذا ندعو الجميع إلى الانضمام إلينا والمساعدة على تبسيط عمليات الحفاظ على العملاء في جميع أنحاء العالم".



ومن جانبه قال أبورفا باتيل، المدير الإداري في صندوق سينجولاريتي لفرص النمو: "تُعدّ WebEngage منصةً متكاملة للتواصل مع العملاء، وتتيح للشركات التعرّف أكثر على عملائهم وأنماطهم السلوكية من خلال استخدام حلول ذكية لتقسيم بيانات العملاء إلى فئات والاستفادة منها في تلبية احتياجاتهم المخصصة. وأذهلتنا قدرة أفليش وفريقه على تعزيز زخم الشركات الرقمية وحتى الشركات التقليدية الكبرى، إلى جانب آراء العملاء الإيجابية تجاه المستوى الفائق من الدعم وخدمة العملاء التي تقدمها الشركة، وأعتقد أن هذه أهم ميزة تنافسية لديهم. ولذلك يسرّنا في سينجولاريتي أن ندعم WebEngage ونشارك في رحلة نموّها في الهند والعالم".



وتعتزم الشركة استخدام رأس المال الذي جمعته لمواصلة وتيرة نموّها العالية، حيث حققت نمواً سنوياً بمعدل 100% واستطاعت توسيع عملياتها في الهند والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

كما تضاعف عدد أفراد فريقها مرتين ونصف منذ عام 2020، مع تعيين شخصيات رفيعة المستوى في مواقع استراتيجية في أقسام التسويق والمبيعات والمنتجات والهندسة والدعم. وبفضل عمل WebEngage مؤخراً مع شركات بارزة مثل مجموعة أداني في الهند وشركة ايكيا في السعودية، استطاعت المنصة تعزيز ثقة الشركات بمجموعة منتجاتها الرائدة.



وبدوره قال أناند لونيا، الشريك المؤسس في إنديا كوتينت: "يُسعدنا الاستثمار في WebEngage للمرة الرابعة، انطلاقاً من ثقتنا بقدرة فريقهم المتميّز على ابتكار أفضل المنتجات وتحقيق النجاح على المدى البعيد. وسنواصل تقديم الدعم لمنصة WebEngage، فهم يؤكدون رؤيتنا بأن شركات البرمجيات المقدمة كخدمة في الهند يمكنها تحقيق النجاح على مستوى العالم ومواصلة تقديم أداء مميز".