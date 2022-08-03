الأسهم الأوروبية تواصل تراجعها منذ مطلع أغسطس
تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، لتواصل هبوطها منذ مطلع أغسطس الجاري بعد أن سجلت في يوليو الماضي أول مكاسب شهرية منذ 4 أشهر.
وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.19% ما يعادل 0.8 نقطة ليبلغ مستوى 435.32 نقطة، فيما نزل مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.04% توازي 1.53 نقطة ليصل إلى 3683.1 نقطة، وذلك وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية.
وهبط مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 8.3 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليصل إلى 6403.11 نقطة، وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.41% ما يوازي 54.8 نقطة ليبلغ مستوى 13396.07 نقطة.
وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 20.4 نقطة أو ما نسبته 0.27% ليصل إلى مستوى 7388.93 نقطة.
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