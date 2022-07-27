أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ 2008

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم مع تسبب درجات الحرارة الحارقة في زيادة الطلب على الوقود، وفي الوقت الذي تنزعج فيه أسواق الطاقة العالمية من محاولات أوروبا للابتعاد عن الوقود الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من 11% عند نقطة ما، خلال تداولات الثلاثاء، لتصل إلى 9.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2008، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

وتراجعت قيمة العقود لاحقا بشكل طفيف، وتم تداولها عند 9.146 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع الغاز الطبيعي الآن بأكثر من 77% لهذا الشهر، مما يضعه على المسار لتسجيل أفضل أداء شهري منذ بداية طرح العقود في عام 1990.

في أوروبا، قفزت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في مركز "تي تي إف" الهولندي بنسبة 14% إلى 201.75 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، وهو أعلى مستوى منذ مارس.

وتأتي هذه الارتفاعات في أعقاب مكاسب بنسبة 10% يوم الاثنين، بعد أن قالت شركة "غازبروم" إنها ستخفض التدفقات بشكل أكبر عبر خط أنابيب "التيار الشمالي".

ابتداء من اليوم الأربعاء، سيعمل خط الأنابيب بنسبة 20% فقط من طاقته نظرا لعمليات صيانة التوربينات.

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