3.5 درهم القيمة العادلة للدرهم مقابل الدولار بحسب مؤشر بيج ماك

المصدر: مدحت السويفي - دبي

وفقاً لمؤشر «بيج ماك» الذي تعتمده وحدة «الإيكونوميست انتيليجنس» البريطانية مقياساً للقيمة العادلة للعملات حول العالم، يعتبر الدرهم الإماراتي مسعراً بأقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار الأمريكي بحوالي 4.8%.



وحسب التحديث النصف سنوي لمؤشر «بيج ماك»، الصادر في يوليو الجاري، فإن القيمة العادلة تقدر بحوالي 3.5 درهم للدولار الأمريكي، مقابل 3.67 درهم السعر الرسمي للصرف.



وتقوم فكرة المؤشر على اعتبار سعر شطيرة بيج ماك مقياساً موحداً للقيمة العادلة للعملات عالمياً، حيث يفترض المؤشر أن سعر الشطيرة يجب أن يكون واحداً على مستوى دول العالم كافة، ويعكس الفارق في الأسعار برأي «الإيكونوميست» خللاً في تقييم العملات.



ويحدد المؤشر القيَم العادلة لمختلف عملات العالم أمام 5 عملات عالمية رئيسية، هي: (الدولار، الجنيه الاسترليني، اليورو، الين الياباني، واليوان الصيني)، وكان تم إطلاق المؤشر عام 1986.



ويصل سعر شطيرة بيج ماك في الإمارات إلى 18 درهماً (بما يعادل 4.9 دولار)، مقابل 5.15 دولار في الولايات المتحدة.



اليورو

وتعتبر قيمة الدرهم مقومة بأعلى من قيمتها بحوالي 2.8% مقابل اليورو، ما يعكس تغيراً لافتاً في القيمة المعادلة بموجب نظرية بيج ماك عن الأشهر الماضية، حيث كان الدرهم مقوماً بأقل من قيمته أمام العملة الأوروبية الموحدة بحوالي 6.6% في يناير 2022، وكان السعر العادل وقتها 3.85 درهم مقابل اليورو، وذلك نتيجة ارتفاع سعر سندويتش بيج ماك من 17 درهم وقتها إلى 18 درهماً حالياً.

وتصل القيمة العادلة للدرهم مقابل اليورو بحسب المؤشر إلى 3.87 درهم لليورو على أساس البيانات في يوليو 2022، وذلك مقابل قيمة حقيقية 3.76 درهم لليورو في الوقت الحاضر.



الإسترليني

واظهرت بيانات مؤشر البيج ماك لشهر يوليو أن الدرهم مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية أمام الجنيه الإسترليني وبمعدل 10.4%، وهنا كذلك نلاحظ الفارق الكبير في فجوة القيمة العادلة الناتجة عن ارتفاع سعر سندويتش بيج ماك في بريطانيا، حيث كان الدرهم مقوماً في يناير 2022 بأقل من قيمته العادلة مقابل الجنيه الإسترليني بمعدل 3.9%، وكانت القيمة العادلة له تصل إلى 4.74 درهم مقابل الجنيه الإسترليني.

وبحسب بيانات شهر يوليو الحالي تصل القيمة العادلة للدرهم أمام الجنيه الإسترليني إلى 4.88 درهم للجنيه الإسترليني مقابل قيمة صرف حقيقية تصل إلى 4.42 درهم في الوقت الحاضر.



الين الياباني

ووفقاً لبيانات المؤشر لشهر يوليو 2022 يعد الدرهم الإماراتي مقوماً بما يفوق قيمته العادلة أمام الين الياباني وبمعدل 73.2%، ويفترض المؤشر أن السعر العادل للدرهم مقابل الين الياباني هو 4.62 درهم مقابل كل 100 ين، في حين أن السعر الحالي الحقيقي هو 2.66 درهم.

وهنا أيضاً يبدو التغير لافتاً لكن هذه المرة مع اتساع الفجوة بين القيمة العادلة والقيمة الحقيقية مع ارتفاع سعر بيج ماك في الإمارات، حيث كان الدرهم في يناير الماضي مقوماً بأعلى من قيمته الحقيقية أمام الين بما لا يزيد على 36.7%.



اليوان الصيني

وبحسب بيانات يوليو الحالي أظهر المؤشر أن الدرهم مقوم بما يفوق قيمته العادلة أمام اليوان الصيني بفارق 37.8%، ووفقاً للمؤشر فإن السعر العادل للدرهم مقابل اليوان يجب أن يكون 0.75 درهم لليوان في حين أن سعر الصرف الحقيقي هو 0.54 درهم لليوان.

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