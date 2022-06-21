مصر والسعودية توقعان 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار

المصدر: القاهرة - وام

وقعت مصر والمملكة العربية السعودية 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار وذلك على هامش الزيارة التى يقوم بها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية إلى القاهرة .

وتشمل الإتفاقيات التى تم توقيعها بمقر الهيئة العامة للاستثمار المصرية بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين والمصريين.. الاستثمار في مجالات عدة منها البينة التحتية ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومجال الدواء والتجارة الإلكترونية.

وتبلغ قيمة هذه الإتفاقيات 7.7 مليار دولار وتشمل قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية.

كما تم توقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال الإعلامي بين البلدين وذلك تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنتاج الدرامي والإعلام الرقمي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية وتناول الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين ، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والاسلامية.



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