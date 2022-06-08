"آبل" تطلق خدمة "التقسيط بلا فوائد"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت شركة "آبل" دخولها في سوق حلول الدفع "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" التي تكثّف اعتمادها بشكل كبير خلال الجائحة.

وسيكون في وسع مستخدِمي "آبل باي" المعتَمَدين في الولايات المتحدة اعتباراً من الخريف المقبل أن يدفعوا ثمن ما يشترونه على أربعة أقساط في ستة أسابيع، "من دون فوائد أو رسوم من أي نوع"، بحسب بيان للشركة.

وأوضح البيان أن الخاصيّة الجديدة "آبل باي لايتر" تتيح للمستخدم "التتبع والتسديد بسهولة".

ولجأت "آبل" في السنوات الأخيرة إلى تنويع خدماتها ومصادر دخلها بشكل كبير سعياً إلى إبقاء مستخدمي أجهزتها في فلك منظومتها، سواء في ما يتعلق بخدمات الاتصال أو بالجانب الترفيهي أو بالعمل والتسوق عبر الإنترنت.

وشاع استخدام هذه الطريقة خلال الجائحة وزادت الشراكات مع التجار، وأصبح هؤلاء مستعدين لدفع نسبة مئوية من المعاملة للمشتريات التي لم يكن المستهلكون قادرين بالضرورة على دفعها دفعة واحدة.

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