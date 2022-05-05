إعلان الاتحاد الأوروبي خطط حظر الخام الروسي يرفع الأسعار 3%

المصدر: لندن ■ رويترز

قفزت أسعار النفط، أمس، مع إعلان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، خططاً للاستغناء التدريجي عن واردات النفط الروسي، ما عوّض أثر المخاوف من تراجع الطلب من الصين، أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم. وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 2.94 دولار للبرميل أو 2.8%، مسجلة 107.91 دولارات للبرميل، وسط تداولات بكميات قليلة بسبب عطلة في الصين واليابان. وارتفعت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 3.02 دولارات أو 3% إلى 105.43 دولارات للبرميل.

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس، حظراً تدريجياً على النفط الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا، إضافة لفرض عقوبات على أكبر بنك روسي، بهدف زيادة عزلة موسكو.

وشملت الإجراءات التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية الاستغناء خلال ستة أشهر عن الخام الروسي، وعن منتجات التكرير بنهاية 2022. وتعهدت فون دير لين بتقليل أثر ذلك على الاقتصادات الأوروبية.

وذكرت مصادر في السوق، نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي. وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل. وذلك أكبر من المتوقع في استطلاع لـ«رويترز»، الذي يقدر أن الانخفاض سيكون بمقدار 800 ألف برميل. وفي الجلسة السابقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين لمكافحة «كوفيد-19»، والتي قلصت خطط السفر خلال عطلة عيد العمال.

وأظهر تقرير، أمس، أن تحالف «أوبك بلس» يتوقع فائضاً قدره 1.9 مليون برميل يومياً في 2022، بزيادة 600 ألف برميل يومياً عن تقديرات سابقة، وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط هذا العام.

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