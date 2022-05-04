ماسك: «تويتر» قد يطلب رسوماً نظير الاستخدام التجاري والحكومي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، إن موقع «تويتر» سيظل مجانياً للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوماً بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي، وفقاً لوكالة «رويترز».

ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.

وقال ماسك في تغريدة: «(تويتر) سيظل دائماً مجانياً للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أمس (الثلاثاء)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الملياردير الأميركي يخطط لجعل «تويتر» شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي.

وقال تقرير الصحيفة إن ماسك أبلغ مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أوّلي لإعادة «تويتر» إلى الأسواق العامة.

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