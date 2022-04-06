الولايات المتحدة تضيّق الخناق على سداد الديون الروسية

المصدر: واشنطن ■ رويترز

ذكر مصدر مطلع ومتحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، أنه تم إيقاف أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية الروسية، ما جعلها أقرب إلى التخلف عن السداد، في حدث تاريخي.

وقال المصدر إن أحدث مدفوعات كوبون على السندات السيادية لم تحصل على إذن من وزارة الخزانة الأميركية، كي يتعامل معها «جي بي مورجان»، بنك المراسلة.

والمدفوعات هي لسندات مستحقة في 2022 و2042. ويتولى «جي بي مورجان» معالجة مدفوعات الكوبون من روسيا، وإرسالها إلى وكيل الدفع لتوزيعها على حاملي السندات في الخارج.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية: «اليوم هو الموعد النهائي لروسيا لسداد ديون أخرى.. واعتباراً من اليوم، لن تسمح الوزارة بسداد أي مدفوعات للديون بالدولار من حسابات الحكومة الروسية في المؤسسات المالية الأميركية، ويجب على روسيا الاختيار بين استنزاف احتياطات الدولار القيمة المتبقية، أو وصول عائدات جديدة، أو التخلف عن السداد».

وقال المصدر إن روسيا لديها فترة سماح 30 يوماً لسداد المبلغ.

وإذا فشلت روسيا في سداد أي من مدفوعات سنداتها التالية خلال آجال استحقاقها، أو دفعت بالروبل بدلاً من الدولار أو اليورو، أو عملة أخرى محددة، فسيشكل ذلك تخلفاً عن السداد.

وفي حين أن روسيا غير قادرة على الوصول إلى أسواق الاقتراض الدولية بسبب عقوبات الغرب، فإن التخلف عن السداد سيمنعها من الوصول إلى تلك الأسواق حتى سداد أموال الدائنين بالكامل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news