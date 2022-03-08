المملكة المتحدة توقف وارداتها من النفط الروسي بحلول نهاية 2022

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن وزير الأعمال والطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ الثلاثاء أن المملكة المتحدة ستوقف واردات النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية العام 2022 ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كوارتنغ: "سيمنح هذا الانتقال السوق والشركات وسلسلة التوريد ما يكفي من الوقت لاستبدال الواردات الروسية التي تمثل 8% من الطلب البريطاني".

وأكد أن "المملكة المتحدة منتج رئيسي للنفط والمنتجات النفطية وتملك كذلك مخزونًا كبيرًا منها. وعلاوة على روسيا، تأتي غالبية الواردات من شركاء موثوقين مثل الولايات المتحدة وهولندا ودول الخليج".

ولفت الوزير إلى أن سوق النفط قد بدأ بالفعل في نبذ النفط الروسي، حيث لا يوجد مشتر لحوالي 70%" منه وأن المملكة المتحدة لا تعتمد على الغاز الطبيعي الروسي الذي يمثل 4% فقط من إمدادات البلاد. وختم قائلاً: "إنني أدرس الخيارات لوضع حد أيضًا لهذه الواردات".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن اليوم الثلاثاء فرض حظر على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز الروسيين.

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