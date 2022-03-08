ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة

المصدر: لندن - د ب أ

ارتفعت أسعار الديزل (السولار) في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل المخاوف من استمرار تراجع الإمدادات.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن التجار مستعدون لدفع ما يصل إلى 142 دولار إضافي للطن من أجل الحصول على الوقود خلال الشهر الحالي بدلا من انتظاره حتى الشهر المقبل.

وأضافت بلومبرغ أن هذا السعر الإضافي للحصول الفوري على الوقود هو الأعلى منذ بدء رصد هذه التعاملات في أوائل 2008.

وبحسب بلومبرغ، يصل سعر برميل الديزل حاليا إلى أكثر من 195 دولار وهو أعلى سعر له على الإطلاق أيضا.

يأتي ذلك في حين تتزايد المؤشرات على نقص إمدادات النفط الروسي إلى شركات إنتاج الديزل في أوروبا، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا والتي يمكن أن تؤثر على إمدادات النفط الخام الروسي الذي يستخدم في إنتاج كل أنواع الوقود بدءا من البنزين وحتى وقود الطائرات.

من ناحية أخرى، قالت شركة النفط الهولندية البريطانية العملاقة "شل" إنها ستوقف جميع عمليات الشراء الفورية الخاصة بها للنفط الخام الروسي، كما ستغلق جميع محطات الوقود والخدمات وجميع العمليات المتعلقة بوقود الطائرات وزيوت التشحيم في البلاد بأثر فوري.

وتجاوز سعر الديزل والبنزين في ألمانيا لأول مرة 2 يورو للتر الواحد. وأعلن نادي السيارات الألماني العام (ADAC) اليوم الثلاثاء أن سعر لتر البنزين السوبر من فئة E10 بلغ أمس الاثنين في المتوسط على مستوى ألمانيا 2.008 يورو. وبحسب البيانات، بلغ سعر لتر الديزل في المتوسط 2.032 يورو.

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