انخفاض قيمة الجنيه السوداني 19٪ مع منح البنوك حرية تحديد أسعار الصرف

المصدر: الخرطوم - رويترز

باعت البنوك السودانية الدولار بسعر 530 جنيها سودانيا اليوم الثلاثاء بانخفاض حوالي 19 بالمئة عن السعر السابق، بعد أن تحركت السلطات لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه بعد عودة السوق السوداء للظهور.

وقال بنك السودان المركزي في بيان أمس الاثنين إن البنوك وشركات الصرافة ستحدد وتعلن أسعار بيع وشراء العملات دون تدخل من البنك المركزي. وقالت لجنة اقتصادية طارئة تحت رئاسة المجلس الحاكم في السودان إنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.

وقال مراسل لرويترز إن بنك الخرطوم، أكبر بنك في السودان، والبنك السعودي السوداني حددا سعر صرف 530 جنيها سودانيا للدولار صباح اليوم الثلاثاء، مقابل سعر بلغ نحو 445 جنيها في السابق.

وجرى تداول الدولار بنحو 560 جنيها في السوق الموازية.

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