BMW تعلق إنتاج سياراتها في روسيا

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

قررت شركة BMW الألمانية تعليق تجميع سياراتها في مصنعها بمدينة كالينينغراد في روسيا.

كما توقف صانع السيارات الألماني عن بيع سياراته في السوق الروسية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وشدد ممثل شركة BMW لصحيفة "وول ستريت جورنال" على توقف الإنتاج والصادرات بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأكدت الشركة الألمانية أن قرارها سيتسبب في أضرار للمصانع الروسية الأخرى، كم ستتضرر سلالسل التوريد المتعلقة بصناعة السيارات.

يذكر أن كندا أغلقت في وقت سابق موانئها أمام السفن الروسية، كما منعت الحكومة السفن الروسية من دخول موانئها ومياهها الإقليمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news