اليورو يصعد والتركيز ما زال على أوكرانيا

المصدر: رويترز

صعد اليورو مقابل الدولار اليوم الأربعاء، بينما يترقب المستثمرون المزيد من التطورات في الأزمة الأوكرانية بعد إعلان فرض عقوبات على روسيا لإرسالها قوات لمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وارتفع اليورو على نحو طفيف أمس الثلاثاء عندما اقترب من أقل مستوياته منذ الثالث من فبراير شباط.

وزاد اليورو 0.1 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.1340 دولار بعدما سجل أدنى مستوى منذ 14 فبراير شباط أمس الثلاثاء وبلغ 1.1286 دولار.

وتراجع الروبل الروسي 0.9 بالمئة إلى 79.38 مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.1 بالمئة إلى 96.949.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.8 بالمئة بعد رفع البنك المركزي في نيوزيلندا سعر الفائدة وإعلانه أن رفعه أكثر قد يكون ضروريا.

وانخفض الفرنك السويسري 0.1 بالمئة مقابل اليورو إلى 1.0435.

ونزل الين 0.5 بالمئة إلى 130.47 مقابل اليورو بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثالث من فبراير شباط عند 129.34 أمس الثلاثاء.

وارتفعت الكرونة النرويجية الحساسة لأسعار النفط على نحو طفيف مقابل اليورو وسجلت أعلى مستوى منذ 15 فبراير شباط عند 10.0475.

وصعدت الكرونة السويدية مقابل اليورو 0.1 بالمئة.

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