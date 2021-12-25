«إتش إس بي سي» يستحوذ على «إل آند تي» بقيمة 425 مليون دولار

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

أعلنت وحدة إدارة الأصول لدى بنك «إتش إس بي سي هولدينجز»، أنها ستنفق 425 مليون دولار في صفقة شراء وحدة إدارة الاستثمار بشركة «إل آند تي فاينانس هولدينجز» الهندية.

وتأتي وحدة إدارة الاستثمار بشركة «إل آند تي فاينانس هولدينجز» الهندية في المرتبة الـ12 بين كبرى شركات إدارة صناديق الاستثمار في الهند، إذ تدير أصولاً بقيمة 10.8 مليارات دولار، وأكثر من 2.4 مليون حساب نشط، حتى سبتمبر الماضي. ويعتزم «إتش إس بي سي هولدينجز» بعد إتمام عملية الاستحواذ، دمج عمليات وحدة إدارة الاستثمار في «إل آند تي فاينانس هولدينجز» بوحدة البنك البريطاني لإدارة الأصول في الهند.

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