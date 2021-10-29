مصطلح في العناوين.. «الربح»

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

يعرّف «الربح»، بأنه المنفعة المالية المحققة عندما تتجاوز الإيرادات المتأتية من نشاط تجاري ما، المصروفات والتكاليف والضرائب المرتبطة باستدامة النشاط المعني.

أي هو المقدار الذي تسعى أي مؤسسة أو شركة، سواء فردية أو غيرها، لتحقيقه من خلال أعمال تجارية أو خدمية تقوم بتقديمها إلى السوق المستهدفة. ويتم تحويل الأرباح التي يتم جنيها إلى أصحاب الأعمال، الذين يختارون إما إيداع الأموال في جيوبهم أو في البنوك، أو إعادة استثمارها مرة أخرى في الأعمال التجارية. ويتم احتساب الربح على أنه إجمالي الإيرادات مطروحاً منه إجمالي المصروفات. وحيث إن الهدف الأساسي لأي عمل تجاري هو كسب المال، فإن أداء الأعمال التجارية يعتمد على الربحية بأشكالها المختلفة.

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