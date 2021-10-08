الدولار يستقر قرب قمة 14 شهراً مقابل اليورو

المصدر: لندن ■ رويترز

استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 14 شهراً مقابل اليورو، أمس، إذ زادت احتمالات اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي إجراء في وقت أقرب لإعادة السياسة إلى طبيعتها، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

واستقرت العملة الأميركية عند 1.1552 دولار لليورو، بعد أن ارتفعت إلى 1.1529 دولار، أول من أمس، للمرة الأولى منذ يوليو من العام الماضي.

ولم يطرأ تغيّر يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى، ليسجل 94.252 بعد ارتفاع بما يقرب من 0.5% خلال الجلستين الماضيتين.

واستقر الين الياباني، وهو ملاذ آمن آخر، إلى حد كبير عند 111.44 للدولار، ليكون قريباً من منتصف نطاق تحركاته خلال آخر أسبوع ونصف الأسبوع.

وبالنسبة للعملات الرقمية، حلقت «بتكوين»، أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بالقرب من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريباً عند 55 ألفاً و800 دولار.

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