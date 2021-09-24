اقتصاد العالم.. استدعاء 2.2 مليون سيارة في كوريا الجنوبية خلال 8 أشهر

المصدر: سيؤول ■ د.ب.أ

أظهرت بيانات حكومية في كوريا الجنوبية وصول عدد السيارات، التي تم استدعاؤها خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بسبب عيوب فنية، إلى أكثر من مليونَي سيارة.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، عن وزارة النقل والأراضي والبنية التحتية، قولها إنه تم استدعاء 2.24 مليون سيارة من 1829 طرازاً مختلفاً، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، بزيادة نسبتها 38.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان نصيب السيارات المصنعة محلياً من إجمالي السيارات المستدعاة 76.2%، مقابل 23.8% للسيارات المستوردة.

ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي عدد السيارات التي يتم استدعاؤها خلال العام الجاري ككل، العدد المسجل في العام الماضي، الذي كان 2.4 مليون سيارة، حيث تصدر الشركات عادة المزيد من قرارات الاستدعاء مع نهاية العام.

وقال محللون إن من المتوقع اتساع نطاق عمليات الاستدعاء مع زيادة مبيعات السيارات الكهربائية.

وأوضحوا أنه بدلاً من المحرك ونظام نقل الحركة، وغير ذلك من مكونات السيارات التقليدية، فإنها تتكون من محركات كهربائية وبطاريات، وعدد أكبر من الرقائق ووحدات الاستشعار في السيارات الكهربائية.

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