«وول ستريت» تغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق

المصدر: نيويورك ■ رويترز

حقّقت «وول ستريت»، مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، أول من أمس، لتواصل موجة صعود دفعت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسة للأسهم الأميركية إلى قمم إغلاق قياسية، وتعد الأعلى على الإطلاق، إذ غذت نتائج أعمال إيجابية للشركات ومؤشرات على انتعاش الاقتصاد، شهية المستثمرين للمخاطرة.

وأغلق المؤشر «داو» فوق 35 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. وتقلبت أسهم النمو والقيمة صعوداً وهبوطاً، معظم الأسبوع، إذ يوازن المتعاملون في السوق بين ارتفاع الإصابات بالسلالة «دلتا» من «كوفيد-19»، في مقابل نتائج أعمال قوية للشركات ومؤشرات على انتعاش اقتصادي.

وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 238.2 نقطة، أو ما يعادل 0.68%، إلى 35061.55 نقطة، وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 بمقدار 44.31 نقطة، أو ما يعادل 1.01%، إلى 4411.79 نقطة، وأضاف المؤشر «ناسداك» المجمع 152.39 نقطة، أو ما يعادل 1.04% إلى 14836.99 نقطة.

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