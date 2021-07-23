ألمانيا تراجع صفقة استحواذ "فيس بوك" على "كوستومر"

المصدر: بون - د ب أ

باشر المكتب الاتحادي الألماني لحماية المنافسة إجراءات جديدة ضد عملاق الإنترنت الأمريكي "فيس بوك".

وأعلن المكتب اليوم الجمعة أنه يفحص ما إذا كانت خطط "فيس بوك" للاستحواذ على الشركة الناشئة "كوستومر" تقع في نطاق تطبيق الرقابة الألمانية على صفقات الإدماج.

وتوفر الشركة، التي تأسست عام 2015 ومقرها في نيويورك، منصات لخدمة العملاء وما يسمى بـ"روبوتات الدردشة"، التي من المفترض أن تكون قادرة على الرد على استفسارات العملاء تلقائيا.

وقال رئيس المكتب، أندرياس مونت، في بيان: "إذا تبين أن الاندماج يستلزم الإخطار لدينا، فسنطلب من فيس بوك تقديم المستندات المناسبة فورا للفحص"، مضيفا أن العديد من الأسواق تتركز الآن بشكل كبير في الاقتصاد الرقمي على وجه الخصوص، وقال: "هذا هو السبب في أن الضوابط الصارمة ضرورية".

في عام 2017 تم إدخال حد لقيمة المعاملات في قانون المنافسة الألماني الذي يسمح بفحص عمليات الاندماج التي يتم فيها الاستحواذ على شركات أو أصول بسعر شراء يزيد عن 400 مليون يورو، ولكنها رغم ذلك تحقق مبيعات قليلة أو لا تحقق أي مبيعات على الإطلاق. وفي حالات الاستحواذ هذه، غالبا ما يكون سعر الشراء المرتفع مؤشر على أفكار تجارية مبتكرة ذات إمكانات سوق تنافسية عالية، بحسب بيان المكتب.

وأعلنت فيس بوك عن شراء "كوستومر" في نوفمبر الماضي دون إعطاء تفاصيل حول سعر الشراء أو شروط مالية أخرى. وبحسب معلومات صحيفة "وول ستريت جورنال" في ذلك الوقت، كانت قيمة "كوستومر" تزيد قليلا عن مليار دولار في الصفقة.

وبدأ المكتب الاتحادي الألماني لحماية المنافسة اتخاذ "إجراءات بت" ضد فيس بوك وغوغل وأمازون وأبل هذا العام. وهذه الإجراءات، التي يتم تنفيذها بشكل منفصل عن بعضها البعض، معنية بمسألة ما إذا كانت هذه الشركات ذات "أهمية عابرة للأسواق" بالنسبة للمنافسة. وإذا تبين أن هذا هو الحال، فيمكن للمكتب بعد ذلك حظر ممارسات تجارية معينة في خطوة تالية.

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