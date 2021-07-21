البنوك المركزية ستسرع تحول "اليوان" إلى عملة عالمية

المصدر: رويترز

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن اليوان الصيني بصدد التحول إلى مكون أهم كثيرا من مكونات النظام المالي العالمي في ظل تخطيط زهاء ثلث البنوك المركزية لإضافة العملة إلى احتياطياتها.

ويوضح مسح المستثمر الحكومي العالمي، الذي ينشره سنويا منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، أن 30 بالمئة من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان على مدار 12-24 شهرا قادمة، مقارنة مع عشرة بالمئة فقط العام الماضي.

وبحسب المسح أيضا، يرى 75 بالمئة من البنوك المركزية أن للسياسة النقدية تأثيرا مبالغا فيه على الأسواق المالية حاليا، لكن 42 بالمئة فقط يرون ضرورة إعادة النظر في مثل تلك السياسات.

وعلى النقيض من اليوان، يخطط 20 بالمئة من البنوك المركزية لتقليص حيازات الدولار الأمريكي على مدار 12-24 شهرا، وتخطط نسبة 18 بالمئة لتقليص الحيازات من اليورو، ويريد 14 بالمئة تقليص الحيازات من الدين السيادي لمنطقة اليورو.

وأظهر المسح أن البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد أصبحت تسيطر على أصول قيمتها 42.7 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي مرتفع. وزادت احتياطيات البنوك المركزية وحدها 1.3 تريليون دولار إلى 15.3 تريليون بنهاية 2020.

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