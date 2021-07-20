ارتفاع صادرات «هيونداي» من «السيارات الصديقة للبيئة» بنسبة 45%

المصدر: سيؤول ■ د.ب.أ

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس، زيادة صادرات مجموعة «هيونداي موتور جروب» الكورية الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة، من إنتاج شركتيها «هيونداي موتور» و«كيا كورب» بنسبة 45% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بفضل الطلب القوي على السيارات «الهجينة».

وبلغت صادرات «هيونداي» و«كيا» من السيارات الصديقة للبيئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 145 ألفاً و781 سيارة، بزيادة 100.69 ألف سيارة على الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات من اتحاد مصنعي السيارات الكوري.

وقالت الشركتان إن زيادة المبيعات الخارجية للطرز الهجينة من سيارات «هيونداي سانتا فيه» الرياضية، و«توسان» الرياضية متعددة الاستخدام، و«كيا سورينتو» الرياضية، دفعت الصادرات إلى النمو بقوة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021.

كما ساعدت السيارات المميزة، التي لا تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، مثل سيارة «كيا نيرو» الكهربائية، وسيارة «أيونيك 5 كروس أوفر» الكهربائية، على تعزيز المبيعات في تلك الفترة.

وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز صادرات «هيونداي» و«كيا» من السيارات الصديقة للبيئة 300 ألف وحدة خلال العام الجاري ككل.

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