«أبل» تطلق «باور بانك» بتقنية «ماج سيف» لـ«آي فون 12»

المصدر: كوبرتينو - د ب أ



أعلنت شركة «أبل» عن إطلاق بطارية «باور بانك» جديدة بتقنية «ماج سيف MagSafe» والشحن اللاسلكي العكسي لهاتفها الذكي «آي فون 12».

وأوضحت الشركة الأميركية أن بطارية الـ«باور بانك» MagSafe Battery Pack الجديدة تثبت أن هاتف «آي فون 12» يمكنه إجراء عملية الشحن اللاسلكي العكسي، مشيرة إلى أن بطارية الـ«باور بانك» تأتي بسعة 1460 مللي أمبير ساعة عند 7.67 فولت و11.13 وات ساعة، وهو ما يعني أنه يمكنها شحن هاتف «آي فون 12 برو ماكس» بنسبة 39.5% فقط، وموديل «آي فون 12 ميني» بنسبة أقل من 65%.

وتزخر بطارية الـ«باور بانك» بالعديد من المزايا المتطورة، التي لا توجد في الموديلات المنافسة، ومنها وظيفة الشحن اللاسلكي العكسي، حيث يمكن شحن بطارية الـ«باور بانك» بواسطة الهاتف الذكي «آي فون 12» عن طريق تقنية MagSafe طالما أنه متصل بكابل Lightning.

وتشتمل بطارية الـ«باور بانك» على منفذ Lightning خاص بها، وبالتالي فإنه يمكن استعمالها كشاحن MagSafe لهاتف «آي فون 12»، وفي هذه الحالة فإن بطارية الـ«باور بانك» ستقوم بشحن هاتف «أبل» بقدرة تصل إلى 15 وات، ولكن أثناء التنقل فإن قدرة الشحن لا تتجاوز 5 وات، من أجل الحد من السخونة وإطالة العمر الافتراضي للبطارية.

ويمكن للمستخدم التحقق من حالة شحن البطارية عن طريق أداة البطارية في نظام تشغيل «أبل آي أو إس 14»، وتتوافق بطارية الـ«باور بانك MagSafe» مع جميع موديلات هاتف «آي فون 12»، التي تعمل بنظام التشغيل «آي أو إس 14.7» على الأقل. ويبلغ سعر بطارية الـ«باور بانك» الجديدة 99 دولارا أميركيا.



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