«سامسونغ» تعتزم تجميع الهواتف المحمولة في باكستان

المصدر: إسلام آباد - د ب أ

تعتزم شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس تجميع هواتفها المحمولة في باكستان بالتعاون مع شريك محلي لخدمة خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن سامسونغ عقدت اتفاقا مع شركة لاكي موتور كورب، لبدء تجميع هواتفها المحمولة في مصنع بالقرب من مدينة كراتشي الباكستانية بحلول ديسمبر المقبل. يذكر أن هذا المصنع يقوم بإنتاج سيارات لصالح شركة كيا كورب الكورية الجنوبية.



وقالت مصادر مطلعة إن شركة لاكي موتور المملوكة بنسبة 71% لشركة لاكي سيمنت ليمتد ستساهم في شركة سامسونغ جلف إلكترونيكس التي ستدير نشاط تجميع هواتف سامسونج في باكستان.



يذكر أن هذا الاتفاق سيمثل دفعة لحكومة رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، التي تستهدف تعزيز القطاع الصناعي وزيادة الوظائف الجديدة في البلاد. وفرضت باكستان رسوما إضافية على الهواتف المحمولة المستوردة في مشروع ميزانية العام الجديد التي تم تقديمها في الشهر الماضي، بعد أن قدمت في العام املاضي حوافز لتشجيع تصنيع الهواتف المحمولة محليا.



بلغت واردات باكستان من الهواتف المحمولة في 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حوالي 1.5 مليون هاتف من إنتاج سامسونغ لتكون ثاني أكبر علامة تجارية مبيعا في سوق الهواتف المحمولة بباكستان.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news