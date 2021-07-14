المفوضية الأوروبية تقترح وقف مبيعات سيارات الديزل والبنزين

المصدر: بروكسل - د ب أ

اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء المطالبة بأن تكون جميع السيارات الجديدة بدون انبعاثات بحلول عام 2035، وأن يتم وقف بيع سيارات الديزل أو البنزين التقليدية تدريجيا بحلول هذا الأجل.

وذكرت مصادر بالاتحاد الأوروبي، طلبت عدم ذكر أسمائها، أن الخطة الطموحة تتضمن بندا للمراجعة، ليتم تحليل التقدم المحرز كل عامين. ومن المقرر إصدار تقرير يقيّم استعداد الشركات المصنّعة لتحقيق الهدف في عام 2028. ويمكن نظريا تأجيل الموعد النهائي لما بعد 2035.

وفي مقابلة قبل الإعلان، قالت رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين إن الأمر متروك لشركات التصنيع لتغيير عمليات الإنتاج الخاصة بهم.

وقالت لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية "إنهم يعرفون أفضل طريقة لتطوير سيارات جديدة أو أنواع وقود جديدة".

وأشارت العديد من الشركات المصنعة الكبرى، ومن بينها فولكس فاجن وفولفو، بالفعل إلى أنها تعتزم التوقف عن إنتاج محركات الاحتراق التقليدية بحلول عام 2035 ، في الأغلب من خلال الاعتماد على الكهرباء.

تجدر الإشارة إلى أن المقترح جزء من خطة المفوضية لخفض الانبعاثات بنسبة 55% بحلول عام 2030 والوصول إلى الصفر بحلول عام 2050 . ولا يزال المقترح بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك البرلمان الأوروبي.

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