مصر تضاعف أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى

المصدر: القاهرة - د ب أ

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، عن مضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى التي تقدم خدماتها حالياً لتصل إلي 375 محطة علي مستوي البلاد من نحو 180 محطة فقط قبل أقل من عام.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير طارق الملا محطة تموين الوقود المتكاملة بمنطقة العباسية في القاهرة بعد تطويرها لتؤدى المحطة خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل والشحن الكهربائى وفق أحدث النظم العالمية وتحمل المحطة علامة شركتي غازتك وإينى الإيطالي، حسبما أفادت رئاسة مجلس الوزراء في بيان عبر موقعها على "تويتر" اليوم السبت.



وقال الوزير الملا، إن قطاع البترول يستهدف تشغيل عدد غير مسبوق من هذه المحطات يصل إلي400 محطة جديدة خلال الفترة المقبلة في اطار خطة جارية للوصول بعدد المحطات المقدمة للخطة إلي1000 محطة لتحقيق الانتشار للخدمة في كافة المناطق وتحفيز المواطن والتيسير علي مستخدميها.

وأكد الوزير أن شركة إينى الإيطالية شريك استراتيجي مهم لمصر، وأن توجهها للاستثمار فى مجال توزيع الوقود السائل بالسوق المحلى وإنشاء المحطات المتكاملة، يؤكد حرصها على نجاح وتطوير الشراكة الممتدة منذ الخمسينيات مع قطاع البترول كأحد أكبر الشركات العاملة فى البحث عن البترول والغاز.



وأضاف إن الشركة حرصت على تنويع مجالات استثماراتها فى مصر في أنشطة بترولية مختلفة إيماناً منها بمناخ الاستقرار الحالى الذى تشهده مصر والذى يدعم بقوة جذب استثمارات الشركات الأجنبية الكبرى للسوق المصرى ويسهم فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن بشكل كبير من خلال شركات عالمية في مكانة ايني.

ووفق البيان، تعمل محطة العباسية المتكاملة، التي نفذت أعمال تطويرها شركة غاز مصر، بطاقة تشغيلية 1200 متر مكعب غاز في الساعة بما يؤهلها لتموين 1800 سيارة يومياً من خلال ثماني نقاط تموين، وتوفر منتجي البنزين 92 و 95 من خلال ثمانية منافذ تموين، علاوة على إتاحة خدمة شحن السيارات الكهربائية من خلال التسهيلات المخصصة لذلك وسداد قيمة الشحن بواسطة الكارت الممغنط أو عبر تطبيق علي الهواتف الذكية ، وتعتمد المحطة في تشغيلها على الطاقة الشمسية.

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