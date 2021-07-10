انخفاض مبيعات السيارات الصينية 12.4% في يونيو

المصدر: بكين ■ رويترز

أظهرت بيانات أمس، أن مبيعات السيارات في الصين، أكبر سوق في العالم للسيارات، انخفضت 12.4% خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2020.

وكشفت بيانات من اتحاد مصنعي السيارات في الصين، أن المبيعات إجمالاً سجلت 2.02 مليون سيارة في يونيو 2021.

وباعت البلاد 12.89 مليون سيارة في الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري، بزيادة 25.6% عن المستويات المسجلة قبل عام.

وحافظت مبيعات المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، منها السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والمركبات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، على زخمها القوي، لتقفز 139.3% مع بيع 256 ألف مركبة الشهر الماضي.

ويوسع مصنعو مركبات الطاقة الجديدة قدرات التصنيع في الصين، متشجعين بترويج حكومي لسيارات أقل تلويثاً للبيئة لخفض تلوث الهواء.

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