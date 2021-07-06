"بورش" تعتزم إنشاء شركة لـ"السيارات الخارقة"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قال مسؤولون أمس الإثنين إن أيقونة صناعة السيارات الرياضية الألمانية بورش وشركة ريماك الكرواتية لتصنيع السيارات الكهربائية الرياضية اتفقتا على إنشاء شركة جديدة للسيارات الخارقة تضم أيضا صانع السيارات عالية الأداء الفرنسي الشهير بوغاتي، ".

والسيارات الأولى المخطط لها في المشروع المشترك هي سيارة بوغاتي بمحرك 8 أسطوانات بقوة 1500 حصان تسمى "شيرون"، وسيارة خارقة كهربائية بالكامل تسمى ريماك نيفيرا بسعر 2.4 مليون دولار وبقوة 1900 حصان ويمكن أن تتجاوز سرعة 250 ميلا في الساعة (400 كلم/ساعة). وسبق أن تم الإعلان عن هاتين السيارتين بشكل منفصل من قبل الشركتين.

وستمتلك ريماك حصة قدرها 55٪ في المشروع المشترك، بينما ستمتلك بورش 45٪، وقالت الشركتان إن أسهم بوغاتي ستنقل من فولكس فاغن إلى بورش ثم إلى ريماك. وتمتلك بورش حاليا حصة تبلغ 24٪ في شركة ريماك، ارتفاعا من نسبة الملكية الأولية البالغة 10٪ في عام 2018.

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