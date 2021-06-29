مليار دولار تداولات منصة بحرينية للعملات المشفرة

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

قالت شركة "رين مانجمنت"، منصة العملات المشفرة في الشرق الأوسط وأول موفر لخدمة تداول الأصول المشفرة مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي، عن تجاوز حجم تداولاتها مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2021.

وشهد حجم التداول على المنصة نموًا بمقدار 20 ضعفًا في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب انتشار الوعي بصناعة العملات المشفرة والتحول في عقلية المستثمرين في المنطقة لتصل إلى مليار دولار أمريكي، ما يجعلها إحدى أعلى التداولات حجماً عبر أي منصة للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط.

ونمت المنصة قاعدة مستخدميها بمقدار 9 أضعاف في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 و19 ضعفاً في عام 2021، لتصل لأكثر من 100 ألف مستخدم نشط اليوم، كما زاد عدد موظفي "رين مانجمنت" ليصل إلى 105 موظفًا. وقال المدير التنفيذي للشركة، جوزيف دالاغو: "ندرك مكانة منطقة الشرق الأوسط وحجم الفرص في أسواقها لذلك كان لابد لنا من اغتنام هذه الفرص، ولقد شهدنا في عام 2020 تبني التقنيات الرقمية في المنطقة والذي كان له بالتأكيد تأثير إيجابي على نمونا. وأضاف: “يعتبر تجاوز حجم التداول المليار دولار لحظة مهمة بالنسبة لنا. إنه يعكس الاستقبال الإيجابي الذي حظيت به منصتنا في المنطقة، حيث تبناها المستهلكون وأصبحت الخيار المفضل الذي كانوا ينتظرونه.

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