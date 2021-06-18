«جنرال موتورز» تستثمر 35 مليار دولار في المركبات الكهربائية حتى 2025

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

أعلنت شركة «جنرال موتورز»، أمس، أنها ستزيد استثماراتها المخصّصة للمركبات الكهربائية ومركبات القيادة الذاتية، لتصل إلى 35 مليار دولار حتى عام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 75% على الالتزام الأولي الذي أعلنت عنه الشركة قبل بدء جائحة «كورونا».

وأفادت الشركة، في بيان، بأن هذا الالتزام المعزز سيسهم في تسريع استراتيجية التحول التي تعتمدها «جنرال موتورز»، والتي تسعى من خلالها لأن تصبح الرائدة في مجال المركبات الكهربائية في أسواق أميركا الشمالية؛ والرائدة عالمياً في تقنيات البطاريات وخلايا الوقود عبر منصّتها الخاصّة ببطارية «Ultium» وخلايا وقود «HYDROTEC»، وكذلك من خلال Cruise بحيث ستكون الأولى التي تجعل تقنية القيادة الذاتية متوافرة تجارياً على نطاق واسع بكل أمان.

وقالت رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ«جنرال موتورز»، ماري بارا، إن «الشركة تستهدف تحقيق مبيعات سنوية دولية للمركبات الكهربائية تزيد على مليون مركبة بحلول عام 2025».

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