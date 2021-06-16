الذهب ينخفض بينما تترقب السوق نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

المصدر: رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قد يقدم إشارة إلى سحب محتمل للدعم الاقتصادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.44 بالمئة إلى 1857.80 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول في سوق نيويورك بعد أن لامس في جلسة الاثنين أدنى مستوى في حوالي شهر عند 1843.99 دولار.

وهبطت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1860.30 دولار للأوقية.

وقال كبير محللي السوق في (سي إم سي ماركتس) مايكل هيوسن "المستثمرون يلزمون الحذر... لا توجد شهية تذكر في الوقت الحالي لدفع الذهب في اتجاه أو الآخر."

وللمرة الثانية في أقل من عشر سنوات يستعد البنك المركزي الأميركي لمناقشة حول كيفية وموعد إسدال الستار على برنامجه الضخم لمشتريات الأصول.

وتوقع حوالي 60 بالمئة من خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم أن يصدر إعلان بتخفيف إجراءات الدعم الاقتصادي من مجلس الاحتياطي الاتحادي في الربع الثالث من هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، وهو ما يساهم في تقليص جاذبية المعدن الأصفر لدى حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 27.64 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2761.60 دولار، وهبط البلاتين واحدا بالمئة إلى 1153.30 دولار.

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