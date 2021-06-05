النفط يتقدم صوب 72 دولاراً بدعم توقعات الطلب

المصدر: لندن ■ رويترز

ارتفع النفط صوب 72 دولاراً للبرميل، أمس، ليجري تداوله قرب أعلى مستوياته في عامين، إذ طغت خطة «أوبك بلس» بشأن الإمدادات، وتعافي الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد «كوفيد-19» عالمياً.

وقالت منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، الأسبوع الماضي، إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها، في وقت أظهر فيه تقرير الإمدادات الأسبوعي أول من أمس، انخفاض مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع، خلال الأسبوع الماضي.

وارتفع خام «برنت» 33 سنتاً بما يعادل 0.5% إلى 71.64 دولاراً للبرميل بعد أن بلغ أول من أمس أعلى مستوياته عند 71.99 دولاراً، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2019، كما صعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 22 سنتاً أو 0.3% إلى 69.03 دولاراً.

وقال ستيفن برينوك من «بي.في.إم» للسمسرة في النفط، إنه «وبعد الكثير من تضييع الوقت، يبدو أن (برنت) د وجد مكاناً جديداً فوق 70 دولاراً».

وأضاف أن فصل الصيف واستئناف أنشطة اقتصادية عالمياً من الأمور الإيجابية بالنسبة للطلب على النفط في النصف الثاني من العام.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام «برنت» إلى زيادة بأكثر من 2.8%، في ما يتجه خام غرب تكساس الوسيط لارتفاع نسبته 4%.

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