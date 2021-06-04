مصطلح في العناوين.. «الذكاء الاصطناعي»

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

يشير مصطلح «الذكاء الاصطناعي» (AI) إلى محاكاة الذكاء البشري في الآلات المبرمجة للتفكير، مثل البشر وتقليد أفعالهم. ويمكن أيضاً تطبيق المصطلح على أي آلة تعرض سمات مرتبطة بالعقل البشري، كالتعلم وحل المشكلات، لكن السمة المثالية لـ«الذكاء الاصطناعي» هي قدرته على الترشيد واتخاذ الإجراءات التي لديها أفضل فرصة لتحقيق هدف معين، فضلاً عن التعلم الآلي الذي يشير إلى مفهوم أن برامج الكمبيوتر يمكن أن تتعلم تلقائياً من البيانات الجديدة وتتكيف معها دون مساعدة البشر.

وتشمل أهداف «الذكاء الاصطناعي» تقليد النشاط المعرفي البشري، إذ يقوم الباحثون والمطورون في هذا المجال بخطوات سريعة لمحاكاة الأنشطة.

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