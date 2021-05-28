انتعاش إنتاج السيارات في بريطانيا

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أكدت جمعية صناع وتجار السيارات البريطانية، أمس، أن إنتاج السيارات في البلاد ارتفع كثيراً في أبريل 2021 مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي الذي شهد تصنيع 197 سيارة فقط، إذ كانت المصانع مغلقة بسبب إجراءات العزل التي شهدتها المملكة المتحدة.

وأوضحت الجمعية، أن إنتاج السيارات بلغ 68 ألفاً و306 سيارات خلال الشهر الماضي، وهو ما يظل أقل بعض الشيء من مستويات أبريل 2019.

وقال الرئيس التنفيذي للجمعية، مايك هاوز: «مازلنا بحاجة إلى طلب محلي قوي، ونظراً لأن الصادرات هي المحرك الأساسي لنا، فنحن على ثقة بأن الأسواق الخارجية ستدعم التعافي، سواء بالنسبة لقطاع السيارات أو بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقاً».

وأشارت وكالة «رويترز» للأنباء، الى أن المصانع البريطانية، بدأت أنشطتها هذا العام في ظل تطبيق إجراءات للوقاية من فيروس «كوفيد-19»، غير أن بعضها تضرّر بفعل نقص في أشباه الموصلات، فيما أُعيد فتح أماكن بيع السيارات في إنجلترا للعملاء في منتصف نيسان الماضي.

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