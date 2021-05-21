"مونستر لاب": استثمار 10 ملايين دولار لتدريب وتوظيف الكفاءات بالمنطقة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "مونستر لاب" Monstarlab، شركة الاستشارات الرقمية القائمة على التكنولوجيا، عن عزمها استثمار 10 ملايين دولار أميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز التركيز على السوق المحلية والالتزام بمتطلباتها وصقل المواهب في القطاع التكنولوجي.

ويشمل الاستثمار عمليات تدريب وتوظيف وإرشاد للكفاءات على مستوى المنطقة، مع تركيز الشركة على دعم تطوير القدرات وزيادة الفرص المحلية.

وكانت الشركة قد حصلت على دعم بقيمة 30 مليون دولار من الحكومة اليابانية، حيث ستستمر الشركة ثلث هذا المبلغ في إطلاق المبادرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ في الأسواق الرئيسة كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما ستعمل الشركة على قيادة حركة التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل من خلال تركيزها على جذب أفضل الاستراتيجيين والمهندسين والمصممين في العالم وإطلاق المبادرات التي تتطلب تطويراً مخصصاً وتقنيات متقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Monstarlab، هيروكي إيناجاوا: "يتمثّل هدفنا بتمكين المواهب من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والاعتماد على الابتكار والهندسة. وتُعدّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الأسواق العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي، وتحظى الشركة بمقومات فريدة، ما يخولها مساعدة الشركات والمجتمعات على التحول الرقمي من خلال توفير تجارب وتصاميم تتمحور حول العملاء. وسينصب تركيزنا على تطوير المواهب الوطنية مع سعينا لدعم توطين المواهب والقدرات المحلية. إذ نفخر بالإعلان عن إطلاق مشاريعنا الاستثمارية في الدولة، ونتطلع لتطوير شراكات طويلة الأمد".

وأكملت شركة الاستشارات العالمية مؤخراً عملية تجديد شاملة للعلامة تلبية لمتطلبات نمو الشركة المتسارع وتجديداً لهيكليتها. وشملت عملية إعادة إطلاق الشركة تغيير أسماء ثلاث وكالات تمّ الاستحواذ عليها خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، بالإضافة إلى تحديث الهوية البصرية.

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