وراء االقتصاد.. بيتشاي: الهند تستحق اهتمامنا

المصدر: ■ إعداد: سامح عوض الله

قال الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل»، سوندار بيتشاي: «من (المفجع) أن نشهد التأثير المدمر لجائحة (كورونا) على الهند، التي تشهد أسوأ تفشٍّ للفيروس في العالم حالياً».

وأضاف بيتشاي في مقابلة حصرية مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أن «الهند تستحق اهتمامنا الآن».

وتأتي المقابلة بعد أن تعهد بيتشاي، والرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت»، ساتيا ناديلا، معاً، وهما من أشهر الرؤساء التنفيذيين الهنود في الولايات المتحدة، بالمساعدة في مكافحة زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وأفادت شركة «غوغل» بأنها ستقدم منحة لمنظمة «اليونيسف» للإمدادات الطبية العاجلة، إضافة إلى منحة لمنصة التبرع عبر الإنترنت «Give India»، لدعم العائلات المحتاجة المتأثرة بالفيروس، فضلاً عن وضع «غوغل» أيضاً 15 مليون دولار في حملات معلومات الصحة العامة.

وأصبح بيتشاي الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» في عام 2015، قبل أن يصبح رئيساً للشركة الأم «ألفا بيت» في عام 2019.

وقال إن «الوضع في الهند مريع، ومن المحزن أن نراه»، معرباً عن اعتقاده بأن «الأسوأ لم يأتِ بعد».

وأضاف أن العمل مع وزارة الصحة في الهند للتأكد من حصول الأشخاص على المعلومات الصحيحة، كان محل تركيز كبير بالنسبة له، مشيراً إلى أهمية أن يتمكن الأشخاص من البقاء في المنزل بأمان.

ولفت بيتشاي إلى أن تشجيع إجراءات السلامة العامة والاهتمام بالأزمات هو الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به على المدى القصير، مؤكداً أن «غوغل» على استعداد للمساعدة في هذا الأمر.

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