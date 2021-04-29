"جازبروم" الروسية تسجل في 2020 أدنى أرباح منذ 2007

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت شركة "جازبروم" الروسية أنها سجلت في عام 2020 أدنى أرباح سنوية منذ عام 2007 على الأقل، إلا أنها هدأت المستثمرين بإعلان توزيعات أرباح أفضل من المتوقع.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس فقد بلغ صافي الدخل للعام بأكمله 34ر135 مليار روبل (82ر1 مليار دولار)، بعدما تراجعت الإيرادات إلى 3ر6 تريليون روبل من جراء تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا.

وقدمت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر توصية مفاجئة بزيادة توزيعات أرباح 2020 إلى 50% من صافي الدخل المعدل.

وقال محللون من "بي سي إن جلوبال ماركتس": "نتوقع أن يولي المستثمرون القليل من الاهتمام بنتائج تعكس فترة سابقة".

وأضاف المحللون أنه، في ظل تعافي سوق الغاز، فإن مراقبي "جازبروم" يهتمون أكثر بأرقام صادراتها منذ بداية العام الجاري وخطط الإنفاق الرأسمالي.

وارتفع سهم جازبروم في موسكو بنسبة 7ر1%. وتم تداوله على ارتفاع بنسبة 3ر1% عند 09ر235 روبل عند الساعة العاشرة و18 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتراجعت أرباح العام الماضي بسبب تراجع استهلاك الغاز في أوروبا، التي تعتبر سوق التصدير الرئيسية لجازبروم.

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