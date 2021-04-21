"هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" تطلق محفظة "إيكونيك"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز"، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، اليوم إطلاق محفظة "إيكونيك" (EconiQ™) الخاصة بها من المنتجات والخدمات والحلول المثبتة فاعليتها في تقديم أداء بيئي استثنائي. ومن خلال "إيكونيك"، تعزز شركة التكنولوجيا العالمية الرائدة في السوق إلتزامها بتحقيق مستقبل طاقة حيادي الكربون.

وقد طورت "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" العديد من الابتكارات التكنولوجية الرائدة عالمياً في مجال نقل وتوزيع الطاقة بصفتها الخيار المفضل لبناء شبكات طاقة أقوى، أكثر ذكاءً ومراعاة للبيئة. وتستثمر الشركة بشكل متواصل في تلبية الطلب المتنامي على الحلول الفعالة إيكولوجياً من قبل عملائها وشركائها. وهذا الطلب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأهداف إزالة الكربون المقرونة بارتفاع معدلات الاستهلاك العالمي للكهرباء، التي تتوقع الشركة أنها ستزيد إلى أكثر من الضعف من 20 % (اليوم) إلى أكثر من 40 % من إجمالي الطلب على الطاقة بحلول 2050.

تتميز محفظة "إيكونيك" من "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" بتصميمها الموجّه نحو الاستدامة لتقديم أداء بيئي متفوّق مقارنة بالحلول التقليدية. وأعلن قسم منتجات الجهد العالي للشركة اليوم استخدام غاز عازل بديل مبتكر للمعدات ذات الجهد العالي، ما يسهم في تسريع تبني حل فعّال إيكولوجياً مطابق لمعايير الصناعة كبديل عن غاز سداسي فلوريد الكبريت (SF6). حيث تتفوق محفظة "إيكونيك" من منتجات الجهد العالي، التي لا تحتوي على سداسي كلوريد الكبريت، على منتجات "إيربلاس" AirPlus للشركة، كما تم إثبات فعاليتها في خفض الانبعاثات المكافئة لثاني أكسيد الكربون لأكثر من النصف خلال دورة الحياة الإجمالية.

وبهذه المناسبة، قال "كلاوديو فاستشين"، الرئيس التنفيذي لدى "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز": "نحن نعمل بالتعاون مع عملائنا وشركائنا على ابتكار حلول إبداعية لتسريع وتيرة الانتقال نحو مستقبل مستدام للطاقة"، مضيفاً أن "التقنيات الريادية مثل محفظة إيكونيك الفعّالة إيكولوجياً تعتبر ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى للتحرك نحو منظومة طاقة محايدة للكربون".

وجدير بالذكر أن "إيكونيك" هي عبارة عن محفظة منتجات وخدمات وحلول فعّالة إيكولوجياً للاستدامة من "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" حيث تم إثبات فعاليتها في تقديم أداء بيئي استثنائي. وتعمل "هيتاشي إي بي بي باور جريدز"، السبّاقة في مجال الابتكارات المستدامة، على توفير طاقة نظيفة من أجل تحقيق مستقبل مستدام للطاقة.

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