«فورد» تطوّر نظاماً جديداً من تكنولوجيا السائق الآلي

المصدر: إعداد:سامح عوض الله

طوّرت شركة صناعة السيارات الأميركية «فورد موتور»، المستوى الثاني من تكنولوجيا مساعدة السائق في قيادة السيارة ليحل محل النظام الحالي الذي يسمى «أكتيف درايف أسيست». ويحمل النظام الجديد اسم «بلو كروز»، وهو يشبه المستوى الثاني من تكنولوجيا القيادة الذاتية الذي طورته شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية باسم «أوتو بايلوت»، و«جنرال موتورز» باسم «سوبر كروز».

وبحسب موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات السيارات، من المنتظر أن تطرح فورد النظام الآلي الجديد خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع الشاحنة الخفيفة «إف 150»، والسيارة «موستانغ ماش إي»، التي تحتوي على حزمة التجهيزات الإلكترونية لشركة «فورد»، والمعروفة باسم «كو- بايلوت 360 أكتيف 2.0 بريب».

ويمكن لأصحاب هذه السيارات دفع 600 دولار للحصول على خدمة التحديث المباشر لبرامج النظام، الذي يتضمن تفعيل اشتراك لمدة ثلاث سنوات في خدمة «بلو كروز»، التي تسمح لقائد السيارة بقيادتها دون الحاجة إلى الإمساك بعجلة القيادة لمسافة تصل إلى 100 ألف ميل على الطرق السريعة في الولايات المتحدة وكندا.

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