المفوضية الاوروبية تعتزم اقتراض 800 مليار يورو لتعزيز الاقتصاد الأخضر الرقمي

المصدر: بروكسل - وام





أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل انها تعتزم اقتراض نحو 150 مليار يورو سنويا حتى عام 2026 لتمويل خطة الاتحاد الأوروبي غير المسبوقة لجعل اقتصاده أكثر اخضرارا وأكثر رقمية، مما سيجعلها أكبر مصدر للسندات باليورو.

وسيكون تمويل الخطة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، المتفق عليها بـ 750 مليار يورو بأسعار عام 2018، ولكن بإجمالي حوالي 800 مليار يورو بالأسعار الجارية، عبر المزادات وشركات التجميع و من خلال شبكة صفقات أولية لتمكين الحكومات الأوروبية من تسديد دفعات منتظمة أثناء إكمالها للمراحل المتفق عليها من المشاريع والإصلاحات.

وقالت المفوضية خلال مؤتمر صحفي اليوم ان الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي سيصدر سندات بآجال استحقاق قياسية تبلغ 3 و5 و7 و10 و15 و20 و25 و30 عاما وبفواتير اقل من استحقاق عام واحد .

وستبدأ المفوضية في الاقتراض من أجل الخطة بمجرد أن تصدق جميع البرلمانات الوطنية للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد على قرار الموارد الذاتية للاتحاد - وهو قانون يرفع الضمانات من حكومات الاتحاد الأوروبي لميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 2.0 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي حاليا وب 1.4 بالمئة من الدخل القومي الإجمالي حتى عام 2058.

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