تويوتا تستدعي 279 ألف سيارة طراز فينزا

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت مجموعة تويوتا موتور كورب اليابانية أكبر منتج سيارات في العالم من حيث المبيعات استدعاء حوالي 279 ألف سيارة من طراز فينزا بسبب وجود مشكلة في ضفيرة سلك الباب الأمامي من ناحية السائق في السيارات.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن عملية الاستدعاء تشمل سيارات فينزا موديلات الفترة من 2009 إلى 2015 في الولايات المتحدة.

وسيتولى وكلاء وموزعو تويوتا المعتمدون في الولايات المتحدة فحص السيارات التي تشملها خطة الاستدعاء للتأكد من سلامة ضفيرة سلك الباب الأمامي واستبدال واحد أخر محسن مكان السلك الموجود.

يذكر أن شركة تويوتا طرحت السيارة فينزا في الأسواق لأول مرة عام 2008 وهي من فئة السيارات ذات الدفع الرباعي متوسطة الحجم.

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