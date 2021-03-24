هبوط في الأسواق الآسيوية وسط مخاوف من تزايد تفشي كورونا

المصدر: طوكيو - د ب أ

هوت المؤشرات في الأسواق الآسيوية اليوم الأربعاء وسط تزايد المخاوف بشأن اتساع تفشي فيروس كورونا في أوروبا واليابان.

وخسر مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية 4ر590 نقطة، أو بنسبة 04ر2%، ليغلق عند 52ر28405، بينما انخفض مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 9ر42 نقطة بنسبة 18ر2% إلى 58ر1928 خلال اليوم.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونغ كونغ بمقدار 24ر579 نقطة أو 03ر2% ليغلق عند 14ر27918. كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب 45ر44 نقطة أو بنسبة 3ر1% ليغلق عند 06ر3367 .

وتراجع مؤشر كوسبي للأسهم الكورية الجنوبية 39ر8 نقطة، بنسبة 28ر0%، ليغلق عند 35ر2996 .

وأعلنت طوكيو اليوم الأربعاء تسجيل 420 إصابة جديدة بكورونا، وهو أكبر عدد يومي للإصابات في مارس، إلا أن الحكومة كانت أنهت حالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس في العاصمة اليابانية والمناطق القريبة أمس الأول الاثنين.

وقررت ألمانيا وهولندا أمس تمديد الإغلاق حتى 18 أبريل و 20 أبريل على التوالي للسيطرة على تفشي الفيروس.

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